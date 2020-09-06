Nallıhan'daki yangından geriye kalan görüntüler yürekleri burktu - Son Dakika

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 30 Ağustos'ta öğle saatlerinde çıkan ve 3 gün süren yangın söndürüldükten sonra geriye kalan manzara yürekleri burktu.

Nallıhan'ın Eymir, Beyalan, Yeşilyurt mahalleleri arasında bulunan Karakiriş Dağı'nda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı 30 Ağustos'ta öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangına birçok bölgeden gelen ekibin müdahalesi ile 3 gün süren yoğun çalışma sonunda alevler kontrol altına alınmıştı. Yangında soğutma çalışmaları halen sürerken, günler sonra bile olay yerindeki yanan ağaçlar ve ağaç köklerinden yükselen dumanlar görenlerin yüreğini dağladı. - ANKARA