Nallıhan'dan depremzedelere yardım - Son Dakika
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Nallıhan'dan depremzedelere yardım

6 saat önce

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde belediye öncülüğünde depremzedeler için toplanan yardım malzemeleri Ankara Valiliğine ulaştırıldı.

Nallıhan'dan depremzedelere yardım, System.String[]

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde belediye öncülüğünde depremzedeler için toplanan yardım malzemeleri Ankara Valiliğine ulaştırıldı.

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, depremzedeleri için ilçede başlatılan bağış kampanyasına halkın gösterdiği duyarlılığa teşekkür etti.

Depremin herkesi derinden üzdüğünü belirten Öntaş, "Depremzede kardeşlerimize bir nebze olsun yardımda bulunmaya çalıştık. Halkımıza bu duyarlılığı dolaysıyla teşekkürlerimi sunuyorum. Bağışlanan likit gaz ocakları, tüp, yorgan, battaniye, çocuk bezi, giyecek ve yiyecekten oluşan malzemeleri tırlara yükleyerek, Ankara'ya gönderdik." dedi.

İsmail Öntaş, Nallıhan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 01:12 Kaynak: AA
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