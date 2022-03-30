Nallıhan'dan kısa kısa - Son Dakika

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde "Tarım Arazilerinin Kullanımın Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında çiftçilere, 10 ton tohum dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Orhan Akın, yaptığı açıklamada, projenin amacının atıl durumda bulunan ve nadasa bırakılan arazileri üretime kazandırarak çiftçilere katkı sağlamak olduğunu ifade etti.

Nallıhan'da meyve ağaçları budama kursu açıldı

Nallıhan'da İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce meyve ağaçları budama kursu açıldı.

Kurum Müdürü Şazimet Görgülü Erbil, yaptığı açıklamada çiftçilerin talepleri doğrultusunda açtıkları 48 saatlik meyve ağacı budama kursuna 59 kişinin katıldığını belirtti.

İlçe Tarım Müdürü Orhan Akın'ın teorik ve uygulamalı ders verdiği kursun amacının çiftçilere doğru ve faydalı budama yapılmasını öğretmek olduğu ifade edildi.