Nallıhan Doğalgaza Kavuşuyor - Son Dakika

Nallıhan'da doğalgaz için ilk kazma vuruldu. Doğalgaz Dağıtım Altyapı Temel Atma Töreni düzenlendi.

Temel atma törenine; AK Parti Ankara Milletvekilimiz Sn. Asuman Erdoğan, Sn. Nevzat Ceylan, Sn. Hacı Turan, İlçe Kaymakamımız Sn. Ergün Baysal, Belediye Başkanımız Sn. İsmail Öntaş, AK Parti Nallıhan İlçe Başkanı Sn. Ertunç Güngör, AK Parti Ankara Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Sn. Mehtap Gönyeli, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi 1. Başkanvekili Sn. Fatih Ünal, Başkent Doğalgaz Genel Müdürü Sn. Asım Yüksel, Başkent Doğalgaz Yatırım ve İşletme Direktörü Sn. Faruk Coşkun, Başkent Doğalgaz Altyapı Kontrol Müdürü Sn. Barış Özgür Kuru, MHP İlçe Başkanı Sn. İlker Oymaağaç, CHP Nallıhan İlçe Başkanı Sn. Ali Ekber Aytaç, İyi Parti Nallıhan İlçe Başkanı Sn. Yener Samur, Deva Partisi Nallıhan İlçe Başkanı Sn. Feridun Erduman, KİAŞ Çayırhan Koordinatörü Sn. Zekai Oral, Belediye Meclis Üyelerimiz, Muhtarlarımız, STK Temsilcilerimiz, Kurum Amirleri, esnaflar ile çok sayıda vatandaşımız katıldı.

AK Parti Ankara Milletvekilimiz Sayın Nevzat Ceylan konuşmasında, "Bugün burada bir hayali, bir sevdayı gerçekleştiriyoruz. Söz verdiğimiz her şeyi bir bir yerine getiriyoruz. Bu seneden itibaren artık temiz havayı soluyacak pırıl pırıl olan ilçemizde kış aylarındaki o kirli havadan da bu yıldan itibaren hep beraber kurtulmuş olacağız. " ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanımız İsmail Öntaş "Bugün Nallıhan'ımıza uzun zamandır hayal ettiğimiz doğalgazın ilk temel atma töreni yapıyoruz. Bu hizmetin gelmesinde özellikle milletvekillerimizin çok gayreti oldu. Tabii ilk başta da Sayın Cumhurbaşkanımızın emriyle zaten Ankara doğalgaz programına alınmıştı, Başkent Doğalgaz Genel Müdürü Sn. Asım Yüksel beyefendiyle tanıştığımız ilk günden bu yana doğalgaza ihtiyacımızın olduğunu söylüyordum, sürekli öne çekilmesi gerektiğini dile getiriyordum, Onların da büyük gayreti oldu ve bu vesilelerle bugün burada sizlerin huzurunda temelimizi atıyoruz, bu kötü havadan kurtuluyoruz. Emeği olan herkesten Allah razı olsun. İlçemize hak ettiği hizmetleri getirmeye devam edeceğiz. Söz vermiştik. Çok şükür bir sözümüzü daha yerine getirdik. İlçemize, vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. " dedi.