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Nallıhan-Göynük yolunda trafik kazası: 6 yaralı

53 dakika önce

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Nallıhan-Göynük yol ayrımında iki aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Nallıhan-Göynük yolunda trafik kazası: 6 yaralı, System.String[]

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Nallıhan- Göynük yol ayrımında iki aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Nallıhan-Göynük yol ayrımında akşam saatlerinde yağmur yağması sonucu kayganlaşan yolda 14 KH 665 plakalı araç ile 34 FL 8448 plakalı araç çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, araçlarda bulunan toplam 6 kişinin yaralandığını tespit ederken, jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.


Yaralılar, Ankara ve Bolu'daki hastanelere sevk edildi. Olaya ilişkin çalışma başlatıldı. - ANKARA

Nallıhan, Jandarma, Ankara, Göynük, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 10:55 Kaynak: İHA
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