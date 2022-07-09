Nallıhan'ı sel etkisi altına aldı, ceviz büyüklüğünde dolu yağdı - Son Dakika
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Nallıhan'ı sel etkisi altına aldı, ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

09.07.2022 21:20
Nallıhan'ı sel etkisi altına aldı, ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinin tamamını etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle birçok yerde sel yaşandı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinin tamamını etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle birçok yerde sel yaşandı. Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi ve ekin tarlaları su altında kaldı.

Meteorolojinin uyarısını yaptığı sağanak yağış Nallıhan'da sele neden oldu. Sel nedeniyle Nallıhan'ın birçok mahallesinde dereler taştı, tarlalar su altında kaldı, ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi ve yollar yarıldı. Dereden taşan su vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Pek çok yerde tahribata yol açan dolu ve dereleri taşıran sel cep telefonu kameralarına yansıdı. - ANKARA

YORUMLAR
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Nallıhan'da etkili olan sağanak sele neden oldu; karayolu ulaşıma kapandı Nallıhan'da etkili olan sağanak sele neden oldu; karayolu ulaşıma kapandı
Kaynak: İHA

Nallıhan, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nallıhan'ı sel etkisi altına aldı, ceviz büyüklüğünde dolu yağdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nallıhan'ı sel etkisi altına aldı, ceviz büyüklüğünde dolu yağdı - Son Dakika
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