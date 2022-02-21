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Nallıhan ilçesinde "Aile İçi İletişim" konferansı - Son Dakika

Nallıhan ilçesinde "Aile İçi İletişim" konferansı

21.02.2022 17:40
Nallıhan ilçesinde "Aile İçi İletişim" konferansı

Nallıhan Belediye Başkanlığınca "Aile İçi İletişim" konferansı düzenlendi.

Nallıhan Belediye Başkanlığınca "Aile İçi İletişim" konferansı düzenlendi.

Ayhan Sümer Kültür Merkezi Salonu'nda, eğitimci yazar Alişan Kapaklıkaya tarafından "Aile İçi İletişim" konulu konferans verildi.

Konferans sonunda Kapaklıkaya, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı, yazmış olduğu kitapları imzaladı.

Belediye Başkanı İsmail Öntaş, konferansa ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kapaklıkaya'ya teşekkür etti.

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Esra Erol'dan o soruya yanıt yok: Alişan'ın ayrılık haberini neden beğendiniz? Esra Erol'dan o soruya yanıt yok: Alişan'ın ayrılık haberini neden beğendiniz? Nallıhan ilçesinde 'Aile İçi İletişim' konferansı Nallıhan ilçesinde "Aile İçi İletişim" konferansı

Ayhan Sümer, Alişan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nallıhan ilçesinde 'Aile İçi İletişim' konferansı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nallıhan ilçesinde "Aile İçi İletişim" konferansı - Son Dakika
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