Nallıhan ilçesinde İdlib şehitleri için "Birlik Yürüyüşü" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nallıhan ilçesinde İdlib şehitleri için 'Birlik Yürüyüşü' - Son Dakika

Nallıhan ilçesinde İdlib şehitleri için "Birlik Yürüyüşü"

6 saat önce

Nallıhan ilçesinde vatandaşlar İdlib'te meydana gelen hain saldırıda şehit olanların anısına birlik yürüyüşü yaptı.

Nallıhan ilçesinde İdlib şehitleri için

Nallıhan ilçesinde vatandaşlar İdlib'te meydana gelen hain saldırıda şehit olanların anısına birlik yürüyüşü yaptı.

Eski Pazaryeri'nde toplanan halk, ellerinde Türk bayraklarıyla sloganlar atarak, İşçiler caddesi üzerinden geçerek belediye ek binası önüne kadar yürüdü ve burada saygı duruşunun ardından bağımsızlığımızın sembolü İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okuyarak, birlik mesajı verdiler.

Yürüyüşe katılan vatandaşlar "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez", "Her şey vatan için", "Ne mutlu Türküm diyene" sloganlarıyla, birlikte olduklarını ve Türkiye'ye yapılan saldırılara sessiz kalınmayacağını kaydetti.

Nallıhan, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 12:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Rusya'dan skandal açıklama: Suriye'de bizim dışımızdaki tüm ülkeler uluslararası hukuka aykırı olarak bulunuyor
Bakan Çavuşoğlu'ndan "Bahar Kalkanı Harekatı" mesajı Açıklaması Bahar Kalkanı Harekatı için 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla görevlendirildi Son Dakika: AB, İdlib'i görüşmek üzere acil toplanma kararı aldı

Son Dakika Haberleri
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
11:43 Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 19:11:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Nallıhan ilçesinde İdlib şehitleri için "Birlik Yürüyüşü" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]