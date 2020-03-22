Nallıhan ilçesinde yaşlılar için "Ahde Vefa Hattı" kuruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nallıhan ilçesinde yaşlılar için 'Ahde Vefa Hattı' kuruldu - Son Dakika

Nallıhan ilçesinde yaşlılar için "Ahde Vefa Hattı" kuruldu

6 saat önce

Nallıhan Belediyesi, Nallıhan Off-Road Grubu, Bir Sevdadır Nallıhan Grubu, Nallıhanlılar Grubu, Nallıhan Vakfı bir araya gelerek Ahde Vefa Hattı kurdu.

Nallıhan Belediyesi, Nallıhan Off-Road Grubu, Bir Sevdadır Nallıhan Grubu, Nallıhanlılar Grubu, Nallıhan Vakfı bir araya gelerek Ahde Vefa Hattı kurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gönüllülerin de verdiği destekle, evden çıkması sınırlandırılan 65 yaş üzeri vatandaşların taleplerini karşılamak için çalışma başlatıldı.

Kurulan 0538 780 71 06 numaralı "Ahde Vefa Hattı" ile gönüllü motorize ekipler tarafından alınan siparişler evlere teslim edilecek.

Açıklamada, vatandaşlardan dışarı çıkmamaları istenirken, çalışmaların hijyen kuralları dahilinde titizlikle sürdürüleceği aktarıldı.

Nallıhan ilçesinde yaşlılar için Ahde Vefa Hattı kuruldu

Ahde Vefa, Nallıhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 10:20 Kaynak: AA

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