Nallıhan'daki Kocahan'da restorasyon çalışması başlatılacak - Son Dakika
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Nallıhan'daki Kocahan'da restorasyon çalışması başlatılacak

10.08.2022 20:38
Nallıhan'daki Kocahan'da restorasyon çalışması başlatılacak

Nallıhan ilçesindeki Kocahan'da restorasyon çalışması başlatılacağı bildirildi.

Nallıhan ilçesindeki Kocahan'da restorasyon çalışması başlatılacağı bildirildi.

Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Aydın Cem Aslanbay ve beraberindekiler, Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş'ı ziyaret etti.

Öntaş burada yaptığı açıklamada, ilçe turizmine büyük değer katacak Kocahan'da yapılacak restorasyon çalışmaları öncesi incelemelerde bulunduklarını söyledi.

Öntaş, ilçeyi tanıtmak için çalışmaların süreceğini kaydetti.

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Kaynak: AA

İsmail Öntaş, Nallıhan, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nallıhan'daki Kocahan'da restorasyon çalışması başlatılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Nallıhan'daki Kocahan'da restorasyon çalışması başlatılacak - Son Dakika
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