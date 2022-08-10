Nallıhan'daki Kocahan'da restorasyon çalışması başlatılacak

Nallıhan ilçesindeki Kocahan'da restorasyon çalışması başlatılacağı bildirildi.
Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Aydın Cem Aslanbay ve beraberindekiler, Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş'ı ziyaret etti.
Öntaş burada yaptığı açıklamada, ilçe turizmine büyük değer katacak Kocahan'da yapılacak restorasyon çalışmaları öncesi incelemelerde bulunduklarını söyledi.
Öntaş, ilçeyi tanıtmak için çalışmaların süreceğini kaydetti.
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