Nallıhan'ın Beydili köyü, düzenlenen etkinlikte tanıtıldı - Son Dakika
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Nallıhan'ın Beydili köyü, düzenlenen etkinlikte tanıtıldı

27.03.2022 12:53
Nallıhan'ın Beydili köyü, düzenlenen etkinlikte tanıtıldı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinin Beydili köyünün düzenlenen etkinlikte tanıtımı yapıldı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinin Beydili köyünün düzenlenen etkinlikte tanıtımı yapıldı.

Ankara Konağında, Beydilli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Ankara Kulübü Derneği ve Ankara Meclisince gerçekleştirilen etkinlikte Beydili köyünün kadim kültürü, gelenek ve görenekleri, halk oyunları tanıtıldı.

Dernek Başkanı Mustafa Orman tüm katılımcılara teşekkür ederek, mayıs ayında Beydili köyünde düzenlenecek hıdırellez ve kültür etkinliklerine herkesi davet ettiğini belirtti.

Etkinliğe, Nallıhan Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Sarıcakaya Kaymakamı Muhammed Taha Canpolat, Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Karacaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, AK Parti Milletvekili Nevzat Ceylan, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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Nallıhan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nallıhan'ın Beydili köyü, düzenlenen etkinlikte tanıtıldı - Son Dakika


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