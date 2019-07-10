Son Dakika Haberleri: Nallıhan'ın hayran bırakan güzelliği: Uyuzsuyu Şelalesi
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Nallıhan'ın hayran bırakan güzelliği: Uyuzsuyu Şelalesi

4 dakika önce

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan suyunun şifalı olduğuna inanılan Uyuzsuyu Şelalesi eşsiz manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor.

Nallıhan'ın hayran bırakan güzelliği: Uyuzsuyu Şelalesi, System.String[]
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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan suyunun şifalı olduğuna inanılan Uyuzsuyu Şelalesi eşsiz manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor.

Ankara'ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki şelale eşsiz doğal güzellikleriyle görenleri hayran bırakıyor. Yemyeşil ormanları ve seyir terasıyla yerli ve yabancı birçok turistin ilgisini çeken şelale, 50 metre yüksekliği ile manzara keyfi sunuyor.

Şifalı olduğu söyleniyor

Nallıhan'ın Karacasu köyünde yer alan şelalenin suyunun halk tarafından şifalı olduğuna inanılıyor. Bölge halkı Ilıcasu diye de adlandırdığı şelalenin hikayesini ise şöyle anlatıyor:

"Eskiden koyunlar uyuz olurdu biz de korkudan ne yapacağımızı bilemezdik gitmediğimiz şifacı kalmazdı. En sonunda çareyi bu suyun altında yıkamakta bulduk. Uyuz olan koyunları buraya getirip su içirirdik ardından yıkadıktan sonra koyunlar iyileşirdi. Bu da bölge halkı tarafından duyulunca buraya Uyuzsuyu Şelalesi denmeye başlandı."

700 yıllık anıt ağaçlarının merkezi

Uyuzsuyu Şelalesi coğrafi konumu sebebiyle doğa yürüyüşlerine de olanak sağlıyor. Aynı zamanda bölgede koruma altına alınan asırlık birçok ağaca ev sahipliğini yapıyor. 700 yıllık anıt ağaçların bulunduğu bölgede aynı zamanda piknik de yapılırken seyir terasından şelale izlenebiliyor. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 09:36 Kaynak: İHA
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