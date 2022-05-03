Nallıhan'ın meşhur ev baklavası için ustaların bayramda da mesaisi sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Nallıhan'ın meşhur ev baklavası için ustaların bayramda da mesaisi sürüyor

03.05.2022 09:50
Nallıhan'ın meşhur ev baklavası için ustaların bayramda da mesaisi sürüyor

Ankara'da hazırlanan Nallıhan baklavası için bayramda da siparişlere yetişmeye çalışan ustalar, üretimi sürdürüyor.

Ankara'da hazırlanan Nallıhan baklavası için bayramda da siparişlere yetişmeye çalışan ustalar, üretimi sürdürüyor.

45 kat yapılarak içi iyi pişirilen, ilçede yetişen yağlı lezzetli ceviz kullanılan baklava için Ramazan Bayramı dolayısıyla siparişler yoğun.

Siparişleri yetiştirmek için hummalı çalışma yürüten kadın ustaların ince açtığı hamurları 45 kat sermesi ve arasına yörenin cevizini serpmesiyle hazırladığı baklava odun ateşinde pişiriliyor.

Kuşaktan kuşağa aynı tarifle hazırlanan baklavaya ilçeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösteriyor.

Baklava almak isteyenler tarihi Kocahan'da satış yapan iş yerleri önünde sıraya giriyor.

Ödüllü baklava ustası Hamide Korkmaz Aldemir, gazetecilere, Nallıhan'da düzenlenen yarışmada baklava konusunda ikinci seçildiğini belirterek, Nallıhan baklavasını bayramda müşterilere yetiştirmek için yoğun çalıştıklarını söyledi.

Aldemir, bu baklavanın lezzetini organik ürünlerle hazırlanan yoğurt ve tereyağı ile zeytinyağından aldığını, baklavada soğuk şerbet kullandıklarını belirtti.

YORUMLAR
500
Başkentin ortasında adeta bir Japon bahçesi Başkentin ortasında adeta bir Japon bahçesi '112 Acil Çağrı Merkezi' çalışanları Kovid-19'dan uzak mesainin sevincini yaşıyor '112 Acil Çağrı Merkezi' çalışanları Kovid-19'dan uzak mesainin sevincini yaşıyor

Ramazan Bayramı, Nallıhan, Ankara, Ceviz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nallıhan'ın meşhur ev baklavası için ustaların bayramda da mesaisi sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
23:47 Çocuklarına bayram ziyaretine giden adam, eski eşini bıçaklayarak öldürdü!
23:36 Kanserle savaştığı öne sürülen Putin'in sağlık durumu nasıl? Lavrov, Rus liderin görüştüğü liderleri işaret etti
23:21 Savaşın 68. gününde iki Rus gemisi Bayraktar TB2 tarafından vuruldu
23:01 UEFA'nın Rusya'ya yaptırım uygulaması Türk takımlarının işine yaradı! İşte ekiplerimizin yeni Avrupa haritası
22:36 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, Ibiza tatilinden arka arkaya bikinili pozlarını paylaştı
22:10 CHP'li Tanal, Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret etti! Kavala: Temelsiz bir iddia nedeniyle bana ceza verildi
21:24 Galatasaray'da seçim, 11 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek
21:11 Şanlıurfa'da 16 yaşındaki çocuk annesi ile tartışan babasını balyoz kullanarak öldürdü
20:21 Internet Explorer kapatılıyor! Microsoft 15 Haziran'ı işaret etti
20:14 Ülkemizde 2 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 8 kişi vefat etti, bin 344 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 10:02:32. #1.13#
SON DAKİKA: Nallıhan'ın meşhur ev baklavası için ustaların bayramda da mesaisi sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement