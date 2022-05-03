Nallıhan'ın meşhur ev baklavası için ustaların bayramda da mesaisi sürüyor - Son Dakika

Ankara'da hazırlanan Nallıhan baklavası için bayramda da siparişlere yetişmeye çalışan ustalar, üretimi sürdürüyor.

45 kat yapılarak içi iyi pişirilen, ilçede yetişen yağlı lezzetli ceviz kullanılan baklava için Ramazan Bayramı dolayısıyla siparişler yoğun.

Siparişleri yetiştirmek için hummalı çalışma yürüten kadın ustaların ince açtığı hamurları 45 kat sermesi ve arasına yörenin cevizini serpmesiyle hazırladığı baklava odun ateşinde pişiriliyor.

Kuşaktan kuşağa aynı tarifle hazırlanan baklavaya ilçeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösteriyor.

Baklava almak isteyenler tarihi Kocahan'da satış yapan iş yerleri önünde sıraya giriyor.

Ödüllü baklava ustası Hamide Korkmaz Aldemir, gazetecilere, Nallıhan'da düzenlenen yarışmada baklava konusunda ikinci seçildiğini belirterek, Nallıhan baklavasını bayramda müşterilere yetiştirmek için yoğun çalıştıklarını söyledi.

Aldemir, bu baklavanın lezzetini organik ürünlerle hazırlanan yoğurt ve tereyağı ile zeytinyağından aldığını, baklavada soğuk şerbet kullandıklarını belirtti.