Nallıhan Kaymakamı Baysal'dan SESYAM'a ziyaret - Son Dakika

Nallıhan Kaymakamı Ergün Baysal, Sürekli Eğitim ve Sosyal Yaşam Merkezi'ni (SESAM) ziyaret etti.

Baysal'ın ziyareti sırasında Belediye Başkanı İsmail Öntaş da hazır bulundu.

Merkezdeki çalışmalar hakkında Baysal'a bilgiler veren Öntaş, sosyal belediyeciliğin gereğini yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Kaymakam Baysal ise bu tür çalışmaları her zaman destekleyeceklerini ve halkın istihdamına yönelik çalışmalarını öne çıkaracaklarını aktardı.