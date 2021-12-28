Nallıhan Kaymakamı Yusuf Durani Dinç kurumları ziyaret etti - Son Dakika

Nallıhan Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurumları ziyaret etti.
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Nallıhan Öğretmenevi Müdürlüğü, Nallıhan Şehit Vural Arıcı Anadolu Lisesini ziyaret eden Dinç'e, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özsoy eşlik etti.
Kaymakam Dinç, ziyaretlerinde Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şazimet Erbil, Öğretmenevi Müdürü Muzaffer Coşkun ve Şehit Vural Anadolu Lisesi Müdürü Metin Meşeci'den çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.
Kaynak: AA
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