Nallıhan Kaymakamlığı'ndan yaşlılar ve şehit aileleri için "Yalnız Değilsiniz" projesi - Son Dakika

Nallıhan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından başlatılan "Yalnız Değilsiniz" proje çalışmaları kapsamında, yaşlılar ve şehit aileleri ziyaret ediliyor, ihtiyaçları gideriliyor.

Nallıhan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İbrahim Elagöz, başlatılan proje sayesinde çok sayıda insana hizmet vermeye başladıklarını söyledi.

Elagöz, Vakıf olarak hazırlanan "Yalnız Değilsiniz" projesiyle şehit yakınlarına hizmet verdikleri gibi, yaşlılara da hizmet vererek, onların evlerinin temizliğinde bulunduklarını kaydetti.

Proje sayesinde ilçe genelinde tüm şehit ailelerine hizmet verdiklerine değinen Elagöz, şunları aktardı.

"Yaşlılara hizmet verdiğimiz gibi, şehit ailelerine de hizmet götürüyoruz. Evinde yalnız yaşayan, yaşlı ve bakıma muhtaç olanlara hizmetlerimizi aksatmadan sürdürüyoruz. Yemeklerini evlerine kadar servis ederken, Cumartesi Pazar günleri de temizlik ekipleri bu kişilerin evlerini temizlerken, kişisel bakımlarını da yerine getiriyor. Bakıma muhtaç kişiler, verilen hizmetten son derece memnun kalırlarken, yemeklerinin de evlerine kadar teslim edilmesi dolayısıyla aç ve açıkta kalmadıklarını aktarıyorlar."