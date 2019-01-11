Son Dakika Haberleri: Nallıhan Kaymakamlığından "Yalnız Değilsiniz Projesi"

Nallıhan Kaymakamlığından "Yalnız Değilsiniz Projesi"

16 dakika önce

Ankara'nın Nallıhan Kaymakamlığınca yürütülen, "Yalnız Değilsiniz Projesi"nin bu yıl da sürdürüleceği belirtildi.

Nallıhan Kaymakamlığından
Ankara'nın Nallıhan Kaymakamlığınca yürütülen, "Yalnız Değilsiniz Projesi"nin bu yıl da sürdürüleceği belirtildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından hazırlanan geçen sene başarıyla uygulanan projenin alınan karar ile bu yıl da 148 bin lira bütçe ile devam edeceği bildirildi.

250 bin lira bütçe ile Aile Destek Merkezinin devam edeceği ifade edilen açıklamada, bu kapsamda ilçede yaşayan kimsesizlere, yaşlılara, kadınlara, çocuklara ve gençlere yönelik çalışma ve hizmetler yapılacağı aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:43 Kaynak: AA

Ankara, Nallıhan, Güncel
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