Nallıhan
Kuş Cennet'inde göç eden kuşlar görsel şölen oluşturdu
ANKARA - Nallıhan Kuş Cenneti, kuşların göç etmesiyle birlikte fotoğrafçıların ve vatandaşların akınına uğruyor.
Nallıhan Kuş Cenneti, gerek her mevsim barındırdığı kuş topluluklarıyla, gerekse jeolojik değerleriyle doğa fotoğrafçılığı ve kuş gözlemcileri için ideal ortam bir ortam oluşturuyor. Ala Dağ Çayı'nın Sarıyar
Barajı ile birleştiği yerde, kuşların daha yoğun olarak görüldüğü 425 hektarlık alan 1994 yılında Yaban
Hayatını Geliştirme Sahası olarak belirlenerek avcılık yasaklandı. Tarihi İpek Yolu
üzerinde bulunan Nallıhan Kuş Cenneti, Ankara
ve Eskişehir
illerinde 130 kilometre, İstanbul
'a 300 kilometre, Bolu
'ya 100 kilometre, Beypazarı
ve Nallıhan ilçelerine ise 30 kilometre mesafede yer alıyor.
Nallıhan Kuş Cenneti, 179'dan fazla kuşa ev sahipliği yapıyor. Türkiye
'de yaşayan 6 balıkçıl türünün beşi bu bölgede bulunuyor. Kara çaylak, akkuyruklu kartal, gökdoğan, kuzgun ve kırmızı gagalı da Nallıhan Kuş Cenneti'nin diğer misafirleri. Haziran'da 3 bin leylek, 150 karaleylek, kışın ise 3 bin angutun yaşadığı bölgenin en dikkat çekici özelliklerinden birisi sarı, kahverengi ve kırmızı tabakalardan oluşan tepeleri.