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Nallıhan Kuş Cenneti 6. Foto Safari yarışması

1 saat önce

Nallıhan Kuş Cenneti'nde düzenlenen "6. Foto Safari" yarışmasında dereceye giren fotoğraflar belirlendi.

Nallıhan Kuş Cenneti 6. Foto Safari yarışması, System.String[]
Nallıhan Kuş Cenneti'nde düzenlenen "6. Foto Safari" yarışmasında dereceye giren fotoğraflar belirlendi.
Başkent Ankara Meclisinden yapılan açıklamaya göre, Başkent Ankara Meclisi koordinatörlüğünde, Nallıhan Kaymakamlığı, Nallıhan Belediyesi ile Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (TÜKÇEV) tarafından Nallıhan Kuş Cenneti'nde 22-23 Haziran'da 6'ncısı düzenlenen Nallıhan Kuş Cenneti Foto Safari yarışması sonuçları belli oldu.
Jüri heyetince en iyi fotoğrafların seçildiği yarışma sonucunda ödül almaya ve sergilenmeye değer 50 fotoğraf belirlendi.
Bu 50 fotoğraf arasından seçilen birinci, ikinci, üçüncü ve mansiyon dalında 5 fotoğraf ödül almaya hak kazanırken 42 fotoğraf da sergilenmeye değer görüldü.
Foto Safari'de Kuş Cenneti'nin en önemli görüntüsü olan Kız Tepesi'nin eşsiz güzelliklerini içeren fotoğraflar dereceye girdi.
Birincilik ödülüne "Kız Tepesinde Samanyolu" fotoğrafı ile Volkan Karagülleoğlu, ikincilik ödülüne "Kız Tepesinde Vadi" fotoğrafı ile Erman Kırankaya, üçüncülük ödülüne "Alaca Balıkçıl" fotoğrafı ile Oğuz İpçi layık görüldü
Feride Alemdaroğlu, Gazi Aydın, Volkan Karagülleoğlu, Eren Demirbakan'ın çektiği fotoğraflar ise mansiyon ödülü aldı.
Birinciye 4 bin, ikinciye 3 bin, üçüncüye 2 bin, mansiyon ödülü kazananlara 750 lira, sergilenmesi uygun görülen fotoğraflar için de 200 lira verilecek.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:34 Kaynak: AA
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