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Nallıhan Kuş Cenneti Foto Safari Ödülleri belli oldu

47 dakika önce

Bu sene 6'ıncısı düzenlenen Nallıhan Kuş Cenneti Foto Safari Yarışması'nın kazanan fotoğrafları belli oldu.

Nallıhan Kuş Cenneti Foto Safari Ödülleri belli oldu, System.String[]
Bu sene 6'ıncısı düzenlenen Nallıhan Kuş Cenneti Foto Safari Yarışması'nın kazanan fotoğrafları belli oldu.

Başkent Ankara Meclisi Derneği koordinatörlüğünde Nallıhan Kaymakamlığı, Nallıhan Belediyesi, Nallıhan Vakfının katkılarıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün bu sene 6'ıncısını düzenlediği Nallıhan Kuş Cenneti Foto Safari Yarışması sonuçları açıklandı. 99 kişinin 393 fotoğrafla katıldığı yarışmada 4 bin TL'lik 1.'lik ödülünü Kocaeli'den katılan Volkan Karagülleoğlu aldı. İkinci Ankara'dan Erman Kırankaya olurken, üçüncü Aydın'dan Oğuz İpçi Oldu. Mansiyon ödüllerini ise Feride Alemdaroğlu, Gazi Aydın, Eren Demirbakan alırken, Volkan Karagülleoğlu iki fotoğrafıyla mansiyon ödüllerinde de yer buldu. Yarışmada 42 fotoğraf da sergileme ödülü aldı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:53 Kaynak: İHA
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