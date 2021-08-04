Nallıhan Kuş Cenneti'nde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Kuş Cenneti'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Son Dakika: Türkiye'de 4 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 122 kişi vefat etti, 26 bin 822 yeni vaka tespit edildi

Hem uyuşturucu ile yakalandı, hem de emniyette canlı yayın açarak polisi tehdit etti