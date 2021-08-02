Nallıhan Kuş Cenneti yakınındaki sazlıkta çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Nallıhan Kuş Cenneti yakınındaki sazlıkta çıkan yangın kontrol altına alındı

Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Kuş Cenneti yakınlarında bulunan sazlıkta çıkan yangın kontrol altına alındı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Kuş Cenneti yakınlarında bulunan sazlıkta çıkan yangın kontrol altına alındı. Nallıhan Kuş Cenneti yakınındaki sazlıkta çıkan yangın sonrası bölgeye itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, yangına arazözler ve itfaiye araçlarıyla müdahale etti. Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yangına bataklık zeminde bulunması nedeniyle karadan müdahalede zorluk çekildiği, belediye ekiplerince sürdürülen çalışmalara Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği belirtildi. Açıklamada, yangının çevreye sirayet etmemesi için iş makineleri ile kafesleme çalışması da yapıldığı kaydedildi. Ekiplerin çalışması sonucu 10-15 hektarlık alanda etkili olan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Son Dakika

Galatasaray'da hedef Al-Ahly forması giyen Aliou Dieng! Aslan'ın ilk teklifi 5.5 milyon dolar değerinde

Ankara Nallıhan Kuş Cenneti'nden alevler yükseliyor! Büyüyen yangına karşı hummalı müdahale

Atalanta ve Tottenham, Merih Demiral için Juventus'un kapısını çalmaya hazırlanıyor

Türkiye 6 gündür alevlerle mücadele ediyor! İşte il il kontrol altına alınan ve devam eden yangınlar

Son Dakika: Türkiye'de 2 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 22 bin 898 yeni vaka tespit edildi

Arıza yapan ticari taksi Taksim Meydanı'nı dumana boğdu

Mandıra Filozofu'nun çekildiği bölge yangında kül oldu! Son hali, görenlerin içini acıttı

Help Turkey paylaşımları ünlüleri ikiye böldü! Şehrazat'tan kendisini alaya alan Farah Abdullah'a ağır yanıt: Ne iş yaptığını bile bilmem