Nallıhan-Mudurnu Yolunda heyelan - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Nallıhan-Mudurnu Yolunda heyelan - Son Dakika

Nallıhan-Mudurnu Yolunda heyelan

6 saat önce

Nallıhan-Mudurnu Yolu yoğun yağış nedeniyle meydana gelen heyelan sonucunda kapandı.

Nallıhan-Mudurnu Yolunda heyelan, System.String[]

Nallıhan- Mudurnu Yolu yoğun yağış nedeniyle meydana gelen heyelan sonucunda kapandı.


Ankara'nın Nallıhan ilçesinde dünden buyana etkili yağışı nedeniyle Mudurnu-Nallıhan kara yolunda heyelan meydana geldi. Yoğun yağmurun neden olduğu heyelan nedeniyle Mudurnu-Nallıhan kara yolu ulaşıma kapandı. Heyelanı görenlerin yetkililere haber vermesi üzerine bölgeye karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen araçlara ekipler alternatif yolları öneriyor. Yolun bir an önce açılması için çalışmalar sürüyor. - ANKARA

Nallıhan, Mudurnu, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:36 Kaynak: İHA
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