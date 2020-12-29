Nallıhan Muhtarlar Derneği Başkanı Özmen'den Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür - Son Dakika

Nallıhan Muhtarlar Derneği Başkanı Özmen'den Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür

29.12.2020 12:59
Nallıhan Muhtarlar Derneği Başkanı Özmen'den Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür, System.String[]

Nallıhan Muhtarlar Derneği Başkanı Musa Özmen, Ankara Büyükşehir Belediyesi sayesinde taşra mahallelerde internet erişimi olmayan yerin kalmadığını bildirdi.

Nallıhan Muhtarlar Derneği Başkanı Musa Özmen, Ankara Büyükşehir Belediyesi sayesinde taşra mahallelerde internet erişimi olmayan yerin kalmadığını bildirdi.

Özmen, dernekte düzenlediği toplantıda, ilçe genelinde bulunan 78 mahalleye Ankara Büyükşehir Belediyesinin internet erişimi sağladığını söyledi.

Kırsal mahallelerde okula giden öğrencilerin bu sayede derslerini EBA üzerinden rahatlıkla takip edebildikleri belirten Özmen, Nallıhan'ın tüm mahallelerine internet erişimi sağlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Muhtarlar Derneği, Nallıhan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nallıhan Muhtarlar Derneği Başkanı Özmen'den Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür - Son Dakika


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