Nallıhan Sakarya Ortaokulu satranç turnuvasında Ankara'yı temsil edecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nallıhan Sakarya Ortaokulu satranç turnuvasında Ankara'yı temsil edecek - Son Dakika

Nallıhan Sakarya Ortaokulu satranç turnuvasında Ankara'yı temsil edecek

6 saat önce

Nallıhan Sakarya Ortaokulu öğrencileri, satranç turnuvasında Ankara birincisi oldu.

Nallıhan Sakarya Ortaokulu satranç turnuvasında Ankara'yı temsil edecek, System.String[]

Nallıhan Sakarya Ortaokulu öğrencileri, satranç turnuvasında Ankara birincisi oldu.

Türkiye Okul Sporları Satranç Ankara İl Birinciliği Turnuvasında, yıldız kızlar kategorisinde 11 puan alan Nallıhan Sakarya Ortaokulu öğrencileri, 32 takım arasında Ankara il birinciliğini elde etti.

Öğrenciler, mart ayında düzenlenecek olan Türkiye turnuvasında, Ankara'yı temsil edecek.

Ayhan Sümer Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, başarılarından dolayı öğrencileri, antrenörleri ve velileri kutladı.

İlçe Mili Eğitim Müdürü Bayram Benlice de öğrencileri tebrik etti.

Nallıhan, Türkiye, Sakarya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 02:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yüz nakilli Recep Sert ile eşi Esma Sert'ten ayrılık kararı
Ispanak fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürdü Davutoğlu: Ekonomik krizin tümü çok kısa sürede çözülebilir Davutoğlu, partisinin Ankara İl Başkanlığı binasını açtı

Son Dakika Haberleri
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!
17:41 Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Kendilerini şarkıcı sanıyorlar
17:26 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı
17:06 Murat Boz'dan sürpriz hamle
15:49 Eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın adını duyan Defne Samyeli, panikleyince kameramanın ayağını ezdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 20:37:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Nallıhan Sakarya Ortaokulu satranç turnuvasında Ankara'yı temsil edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]