Nallıhan Sakarya Ortaokulu satranç turnuvasında Ankara'yı temsil edecek - Son Dakika

Nallıhan Sakarya Ortaokulu öğrencileri, satranç turnuvasında Ankara birincisi oldu.
Türkiye Okul Sporları Satranç Ankara İl Birinciliği Turnuvasında, yıldız kızlar kategorisinde 11 puan alan Nallıhan Sakarya Ortaokulu öğrencileri, 32 takım arasında Ankara il birinciliğini elde etti.
Öğrenciler, mart ayında düzenlenecek olan Türkiye turnuvasında, Ankara'yı temsil edecek.
Ayhan Sümer Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, başarılarından dolayı öğrencileri, antrenörleri ve velileri kutladı.
İlçe Mili Eğitim Müdürü Bayram Benlice de öğrencileri tebrik etti.