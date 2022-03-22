Nallıhan Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde yangın çıktı - Son Dakika
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Nallıhan Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde yangın çıktı

22.03.2022 12:23
Nallıhan Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde yangın çıktı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, sanayi sitesindeki bir iş yerinde yangın çıktı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, sanayi sitesindeki bir iş yerinde yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Hacıbey Mahallesi Sanayi 1. Sokak'taki bir mobilya mağazasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Ankara Büyükşehir Belediyesi Nallıhan İtfaiye İstasyonu ekipleri müdahale etti.

Yangının çıktığı iş yerinin yanındaki evde yaşayan yaşlı bir kadın sağlık ekiplerince evden çıkartıldı.

Söndürülen yangında hasar oluştu.

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Nallıhan, Ankara, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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