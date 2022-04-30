Nallıhan Sarıyar Kayıkbaşı Piknik Alanı açıldı - Son Dakika
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Nallıhan Sarıyar Kayıkbaşı Piknik Alanı açıldı

30.04.2022 21:13
Nallıhan Sarıyar Kayıkbaşı Piknik Alanı açıldı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Sarıyar Kayıkbaşı Piknik Alanı'nın açılışını gerçekleştirildi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Sarıyar Kayıkbaşı Piknik Alanı'nın açılışını gerçekleştirildi.

Nallıhan Belediyesinin katkılarıyla işleticiliğini Sarıyar Sarder Derneğinin yapacağı piknik alanı, yapılacak düzenlemelerin ardından faaliyete başlayacak.

Canlı balık havuzu, çocuk oyun alanı, satış büfesi olacak tesisin açılışına Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Başkan Yardımcıları Serhat Selvi ve Cengizhan Akdemir, Sarder Derneği Başkanı Feridun Tekin ile vatandaşlar katıldı.

Öntaş, tüm doğal güzellikleri barındıran Nallıhan'ın her noktasını turizme kazandırmaya devam ettiklerini dile getirerek, "Vatandaşlarımızı temiz havası ve eşsiz manzarası ile insanı büyüleyen Kayıkbaşı'na davet ediyorum." dedi.

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Nallıhan, Sarıyar, Ankara, piknik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nallıhan Sarıyar Kayıkbaşı Piknik Alanı açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nallıhan Sarıyar Kayıkbaşı Piknik Alanı açıldı - Son Dakika
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