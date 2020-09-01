Nallıhan Şükran Kora Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin inşaatı tamamlandı - Son Dakika

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde hayırsever Reha Kora tarafından yaptırılan Şükran Kora Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tamamlanarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Çayırhan Mahallesi'nde faaliyet gösteren Alkim AŞ ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde yapımına başlanan 16 derslikli okulun inşaatı tamamlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Benlice, okulun Alkim AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Reha Kora tarafından annesinin adının yaşatılması amacıyla eğitime kazandırıldığını belirterek, Kora'ya teşekkür etti.

Okulla ilgili bilgi veren Benlice, şunları kaydetti:

"Çayırhan Mahallesi'ne kazandırdığımız okulumuz 16 derslikli. 12 öğretmen 150 öğrenciye, elektrik, elektronik, makine ve kimya ile bilişim alanında ders verecek. Okulun tefrişatı tamamlandı. Toplam 8 bin 500 metrekare. Derslik başına 24 öğrenci düşüyor."