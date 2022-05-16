Nallıhan "Tabduk Emre Derviş Yolu Projesi" için imzalar atıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Nallıhan "Tabduk Emre Derviş Yolu Projesi" için imzalar atıldı

16.05.2022 16:08
Nallıhan "Tabduk Emre Derviş Yolu Projesi" için imzalar atıldı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Tapduk Emre Derviş Yolu Projesi, Nallıhan Kaymakamı Yusuf Durani Dinç ve Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Cahit Çelik tarafından imzalandı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Tapduk Emre Derviş Yolu Projesi, Nallıhan Kaymakamı Yusuf Durani Dinç ve Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Cahit Çelik tarafından imzalandı.

Doğası ile dikkati çeken Nallıhan, özellikle yürüyüş rotaları ile sporseverler tarafından rağbet görüyor.

Nallıhan Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilecek proje ile "Derviş Yolu" rotası hayata geçirilerek, çeşitli festival ve anma organizasyonları ve tanıtım çalışmaları yürütülecek.

Nallıhan Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, proje kapsamında Nallıhan'da turizm ofisi kurulacağını, Derviş Yolu rotası oluşturulacağını bildirdi.

Dinç, yürüyüş festivallerinin düzenleneceğini bu kapsamda yapılacak etkinliklerle Nallıhan'ın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin tanıtımının yapılacağını söyledi.

YORUMLAR
500

Tapduk Emre, Nallıhan, Festival, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nallıhan 'Tabduk Emre Derviş Yolu Projesi' için imzalar atıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:26 Lionel Messi Barcelona'ya geri mi dönüyor! Babasının sözleri kafa karıştırdı
16:21 İsveç lideri Andersson: NATO üyeliği için resmi başvuru yapmaya karar verdik
16:19 Survivor'da dokunulmazlık oyununda kaybeden Nisa, öfkeden tahta parkura kafa attı! Yardımına arkadaşları koştu
16:17 Kripto para dünyasının önemli CEO'sundan şaşırtan açıklama: Bitcoin'in ödeme yöntemi değil ve bir geleceği yok
16:16 Endonezya'nın Ladongi nehrinde balık avlamaya giden adam timsah tarafından parçalandı
16:16 Kanadalı senatörden İsveç ve Finlandiya'nın üyelikleri için inanılmaz öneri: Türkiye'yi NATO'dan atın
16:12 İlaçta yüzde 75'lik zam talebi: Sektörün dayanacak gücü kalmadı
16:09 Demokratik Alevi Hareketi bileşenlerinden LGBT+ açıklaması: Cemevlerimizde hiçbir ayrımcılık yoktur, kapımız LGBTİ+'lara ve cenazelerine açıktır
15:55 Cadiz forması giyen Akapo, Real Madrid maçında ayağına ciddi darbeler aldı: Ezikler ve kan izleri dikkat çekti
15:35 Yazıcıoğlu suikasti tanıklarından Erol Yıldız kazada hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 16:39:39. #1.11#
SON DAKİKA: Nallıhan "Tabduk Emre Derviş Yolu Projesi" için imzalar atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement