Son Dakika Haberleri: Nallıhan Tapduk Emre İmam Hatip Ortaokulundan Takdir Edilen Proje

Nallıhan Tapduk Emre İmam Hatip Ortaokulundan Takdir Edilen Proje

1 saat önce

Nallıhan Tapduk Emre İmam Hatip Ortaokulu, Nallıhan'da kitap okuma alışkanlığını artırmak amacıyla kitap okuma etkinlikleri düzenledi.

Nallıhan Tapduk Emre İmam Hatip Ortaokulundan Takdir Edilen Proje, System.String[]
Nallıhan Tapduk Emre İmam Hatip Ortaokulu, Nallıhan'da kitap okuma alışkanlığını artırmak amacıyla kitap okuma etkinlikleri düzenledi.

Nallıhan'da kitap okuma alışkanlığını artırmak için hazırlanan projede Tapduk Emre İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, belediye, kaymakamlık ve pazar yerleri gibi alanlarda kitap okudu. Halkın yoğun ilgi ile karşıladığı projenin mimarı Tapduk Emre İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Hüseyin Özsoy ile öğrencilerin ilk durağı Nallıhan Kaymakamlığı ile Belediyesi oldu. Akabinde hastane, pazar alanları ve ilçe meydanında gerçekleştirilen kitap okuma etkinlikleri devam ediyor. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:28 Kaynak: İHA

Nallıhan, Tapduk Emre, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fuhuş İçin Anlaştığı Kadından Akılalmaz Tuzak! Ağabeyleri Evi Bastı Son Dakika! Bedelli Askerlerin Celp Tarihlerinde Değişiklik Yapıldı

MHP'li Başkan Adayından AK Parti'ye Çok Sert Sözler: Sabrımızın Bir Sonu Var! Test Çalışmaları Sona Eren Marmaray, Seferlere Başladığı İlk Günde Sınıfta Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 12:56:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nallıhan Tapduk Emre İmam Hatip Ortaokulundan Takdir Edilen Proje
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]