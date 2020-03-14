Nallıhan tarihi ve doğal güzellikleriyle ilgi çekiyor - Son Dakika

Nallıhan ilçesi Kuş Cenneti, Kız Tepesi, kayıp şehir "Juliopolis" ve birçok mağarasıyla keşfedilmeyi bekliyor.

Ankara'ya yaklaşık 160 kilometre mesafedeki ilçe, bünyesinde birçok tarihi ve turistik güzelliği barındırıyor.

Kuş Cenneti, Kız Tepesi, kayıp şehir "Juliopolis" ve birçok mağara ile ziyaretçilerine güzellikler sunan Nallıhan, tarihi dokusuyla da ilgi çekiyor.

Soğukkuyu Mahallesi Muhtarı Oktay Özyılmaz, mahallelerinin yanı başında bir büyük 4 küçük mağara bulunduğunu söyledi.

Bölgedeki güzelliklerin turizme kazandırılmasını isteyen Özyılmaz, "Mağaranın hemen alt kısmındaki şelale keşfedilmeyi bekliyor. Bölgedeki bir kümbet de güzelliğini korumakta. Bu esere de sahip çıkılmasını istiyoruz. Nallıhan'ımızın, köyümüzün çevresindeki bu doğal güzellikler gerçekten görülmeye değer." dedi.