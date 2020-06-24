Nallıhan uzaktan eğitimde başarı gösterdi - Son Dakika

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında geçilen uzaktan eğitim sisteminde başarıya ulaşıldığı bildirildi.

Nallıhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Benlice, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan uzaktan eğitim çalışmalarına Nallıhan'ın büyük önem verdiğini belirtti.

Benlice, öğrencilerin EBA ders ve akademik destek platformlarını kullandığını ve Ankara'nın ilçeleri arasında önemli başarı yakaladıklarını kaydetti.

Nallıhan Kaymakamlığı da yaşanılan bu zorlu süreçte eğitim başarısında emeği geçen başta İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Benlice ve şube müdürleri olmak üzere tüm eğitimcileri tebrik etti.