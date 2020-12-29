Nallıhan Ziraat Odası Başkanı Koray Sezer: "Her zaman çiftçimizin yanındayız" - Son Dakika

Nallıhan Ziraat Odası Başkanı Koray Sezer: "Her zaman çiftçimizin yanındayız"

29.12.2020 11:31
Nallıhan Ziraat Odası Başkanı Koray Sezer:

Nallıhan Ziraat Odası Başkanı Koray Sezer, oda olarak her zaman çiftçilerin yanında olduklarını belirtti.

Nallıhan Ziraat Odası Başkanı Koray Sezer, oda olarak her zaman çiftçilerin yanında olduklarını belirtti.

Sezer, AA muhabirine, çiftçinin ürünlerinin para etmesi için gübreleme, ilaçlama ve toprak analizi konularında kendilerine yol gösterici olmaya devam ettiklerini söyledi.

İlçe genelinde bilinçli çiftçi bilinçli tarım uygulaması için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerine değinen Sezer, şunları kaydetti:

"Ziraat Odası olarak çiftçilerimizi köylerinde ve tarlalarında ziyaret ediyoruz. Gübre atımına ve ilaçlamaya çok dikkat edilmesini istiyoruz. Çok gübre atmak, çok ürün almak demek değil, toprağın isteğine, arazinin dönümüne göre gübre atmak önemlidir. İlçemizde bulunan tarım arazileri verimli. Sarıyar Mahallesi'nde, seralarda sebzenin her türlüsü yetiştirilmektedir."

İlçede son zamanlarda ipek böceği ve lavanta üretiminin teşvik edildiğini aktaran Sezer, "Bu anlamda belediyemiz lavanta fidesi dağıtımında bulundu ve bulunmaya da devam ediyor. Bu anlamda belediyemize teşekkür ediyorum. İlçede verimi çok, getirisi fazla olan ürün yetiştirmek üzere her daim çiftçilerin yanında ve arkasındayız." dedi.

Ziraat Odası, Koray Sezer, Hisarcık, Nallıhan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nallıhan Ziraat Odası Başkanı Koray Sezer: 'Her zaman çiftçimizin yanındayız' - Son Dakika


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