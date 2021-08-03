Nallıhan Ziraat Odası Başkanı Sezer: "Nallıhan'ı lavantanın merkezi yapacağız" - Son Dakika

Nallıhan Ziraat Odası Başkanı Koray Sezer, Nallıhan ilçesini lavantanın merkezi yapacaklarını söyledi.

Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, son zamanlarda Nallıhan'da lavanta üretiminin gündemde olduğunu, köylülerin lavanta yetiştirmek istediklerini belirtti.

Nallıhan Belediyesinin 4 yıldır çiftçilere lavanta fidesi dağıttığını anlatan Sezer, "Lavanta fidesi dağıtımına biz de katılmıştık. Belediye 4 yılda 900 bine yakın fide dağıttı. Çiftçilerden bu konuda oldukça talep var. Biz de bu talebi belediye başkanına iletiyoruz." dedi.

Sezer, şunları kaydetti:

"Lavanta ekimi, üretimi ve yağının sıkılması, suyunun çıkarılması gibi konularda mevcut lavanta üretimi yapanları bilgilendiriyoruz. Bugün lavanta yağının kilosu 2 bin liradan satılıyor. Bu çiftçi için önemli bir gelişme. Ortalama 50 kilogram lavanta otundan 2 kilogram yağ çıkıyor. Lavanta ayrıca kozmetik sanayide oldukça kullanılıyor. Şimdilik Belenören, Çalıcaalan, Yukarıbağde mahallelerinde ekimi yapılırken, ekim alanı sürekli büyüyerek sürüyor. Ayrıca, lavanta kırsal araziler için çok çok önemli bir bitki türüdür. Çünkü su istemiyor, hayvanlar yemiyor. Kırsal arazilerin ekonomiye kazandırılması açısından da son derece önemli bir ürün. Bir sefer ekiyorsunuz ve 30-35 yıl hasat yapıyorsunuz. Getirisi yüksek olunca lavanta dikimine talep arttı. Bu nedenle ilçeyi lavantanın merkezi haline getireceğiz."