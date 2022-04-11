Nallıhanlı kadın çiftçi, yetiştirdiği ürünlerle aile bütçesine katkı sağlıyor - Son Dakika

Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Akdere Mahallesi'nde çiftçilik yapan Naciye Savaş, yetiştirdiği ürünleri satarak aile bütçesine destek oluyor.

İki çocuk annesi 58 yaşındaki Naciye Savaş, kızının üniversite masraflarını karşılamak amacıyla yetiştirdiği ürünleri ilçede kurulan semt pazarında satıyor.

Emekli eşine destek olmak amacıyla ıspanak, tere, roka, yer elması ve ceviz yetiştiren Savaş, pazartesi günleri kurulan pazarda ürünleri sattığını söyledi.

Çocukluğundan beri traktör kullanabildiğini belirten Savaş, bir şeyler üretmekten ve ailesine destek olmaktan büyük keyif aldığını dile getirdi.