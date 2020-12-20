Namağlup lider taktik çalıştı

Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Manisa FK taktik çalışması yaptı.

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