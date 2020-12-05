Namağlup Manisa FK, Uşakspor maçına hazırlanıyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 13. hafta karşılaşmaları sonucunda 12 galibiyet ve 1 beraberlikle topladığı 37 puanla açık ara liderliğini namağlup olarak devam ettiren Manisa FK, ligin 14. haftasında karşılaşacağı Uşakspor A.Ş. karşılaşmasının hazırlarını sürdürüyor.

Manisa Futbol Kulübü, Misli.com TFF 2. Lig Beyaz Grup 14. haftasında evinde ağırlayacağı Uşakspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Manisa FK, kuvvet çalışması yaparak, dar alan oyunları oynadı.

Manisa Futbol Kulübü, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Manisa FK ile Uşakspor A.Ş. arasındaki karşılaşma 9 Aralık Çarşamba Günü saat 13.00'te Mümin Özkasap Spor Tesislerinde oynanacak.

Tek namağlup ve en golcü takım

Manisa FK 13 hafta sonunda hiç yenilgi yüzü görmezken 12 galibiyet ve 1 beraberlik alarak en yakın rakibinin 13 puan önünde 37 puanla liderliğini devam ettiriyor. Manisa FK 13 maçta rakip ağları 44 kez havalandırırken kendi kalesinde ise 11 gol gördü. Manisa FK profesyonel liglerde yenilgi yüzü görmeyen tek takım olurken attığı 44 golle de en golcü takım durumunda bulunuyor. - MANİSA