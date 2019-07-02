Namağlup şampiyon oldular
2 saat önce
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun düzenlemiş olduğu Türkiye Üniversiteler Köyceğiz Yaşar Sevim Plaj HentboluŞampiyonasında, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Erkek Hentbol Takımı Türkiye birincisi oldu.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:47 Kaynak: İHA
Üniversite Sporları Federasyonunun düzenlemiş olduğu Türkiye Üniversiteler Köyceğiz Yaşar Sevim
Plaj Hentbolu
Şampiyonasında, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Erkek Hentbol Takımı Türkiye birincisi oldu. Atılım Üniversitesi
, Celal Bayar Üniversitesi
, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi
, Ortadoğu Teknik Üniversitesi
, Gazi Üniversitesi
, Özyeğin Üniversitesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin yer aldığı erkekler kategorisinde, MSKÜ Erkek Hentbol Takımı namağlup şampiyon oldu.
Başarılı ekip, Köyceğiz'de 24-28 Haziran 2019 tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada,Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim elemanları Dr. Öğr. Üyesi Ercan Zorba ve Öğr. Gör. Nur Zorba antrenörlüğünde sahaya çıktı.
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