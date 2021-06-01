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Namağlup şampiyonlardan Başkan Babaoğlu'na ziyaret - Son Dakika

Namağlup şampiyonlardan Başkan Babaoğlu'na ziyaret

01.06.2021 13:09
Namağlup şampiyonlardan Başkan Babaoğlu'na ziyaret, System.String[]

Marmariste namağlup şampiyon olan Hendek Veteranlar Futbol Takımını makamında ağırlayan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, "Vermiş olduğunuz bu mücadele ve Hendek'imize yaşatmış olduğunu bu gurur için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Marmariste namağlup şampiyon olan Hendek Veteranlar Futbol Takımını makamında ağırlayan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, "Vermiş olduğunuz bu mücadele ve Hendek'imize yaşatmış olduğunu bu gurur için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Marmaris'te düzenlenen Elit Master lig Marmaris Master Cup'ta mücadele eden Hendek Veteranlar Futbol Takımı namağlup şampiyon oldu. Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Hendek'in gururu olan Veteranları makamında kabul etti. Turnuvanın favorisi olan Hendek Veteranlar Takımının şampiyonluğundan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Başkan Turgut Babaoğlu, "Hendek'e her alanda şampiyonluk yakışır" dedi.

Babaoğlu, "Sporun her alanında zirveyi ve başarıyı kovalayan Hendek, Veteranlar turnuvasında da çok şükür farkını gösterdi. Sizleri canı gönülden tebrik ediyorum. Bir çok gencimize örnek oldunuz. Vermiş olduğunuz bu mücadele ve Hendek'imize yaşatmış olduğunu bu gurur için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her alanda sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz. Hendek'imize her kulvarda şampiyonluk yakışır. Veteranlarımızın tüm çalışmalarında yanlarında olup, bundan sonraki süreçte de tam desteğimizi sunacağız" diye konuştu.

Başkan Babaoğlu ayrıca, BAL'a sayılı günler kala veteranların bu başarısı üzerinden Hendeksporun rakiplerine mesaj gönderdi. Babaoğlu, "Veteranlarımız böyleyse Hendeksporu bir de siz düşünün" şeklinde konuştu. Veteranlar destekleri nedeniyle Başkan Babaoğlu'na teşekkür etti. - SAKARYA

Namağlup şampiyonlardan Başkan Babaoğlu'na ziyaret
Namağlup şampiyonlardan Başkan Babaoğlu'na ziyaret

Turgut Babaoğlu, Şampiyon, Futbol, Hendek, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Namağlup şampiyonlardan Başkan Babaoğlu'na ziyaret - Son Dakika Spor


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