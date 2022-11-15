Kaza, Kastamonu il merkezi Candaroğulları Mahallesi Miralay Halitbey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede seyir halinde olan İ.K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Hasan Şen 'e (79) çarptı. Kazada ağır yaralanan Hasan Şen hayatını kaybetti. Olayla ilgili sürücü İ.K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA

Hasan Şen, Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Namaz için camiye giderken canından oldu - Son Dakika

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