Son Dakika Haberleri: Namaz Kılan Cemaatin Ayakkabısını Böyle Çaldı

Namaz Kılan Cemaatin Ayakkabısını Böyle Çaldı

1 saat önce

Namaz kılan cemaatin ayakkabısını böyle çaldıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde camide namaz kılan vatandaşların ayakkabılarını teker teker deneyen hırsız, ayaklarına uyan ayakkabıları ayağına geçirerek çaldı.

Namaz Kılan Cemaatin Ayakkabısını Böyle Çaldı, System.String[]
Namaz kılan cemaatin ayakkabısını böyle çaldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde camide namaz kılan vatandaşların ayakkabılarını teker teker deneyen hırsız, ayaklarına uyan ayakkabıları ayağına geçirerek çaldı. hırsızın ayakkabıları çalma anı güvenlik kamarasına kaydedildi.
hırsızlık ilçenin Camikebir Mahallesinde bulunan bir camide meydana geldi. Alınan bilgilere göre cami camii cemaatinin sık sık ayakkabılarının namaz esnasında kaybolması üzerine, Cami imamı güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde bir kişinin ayakkabıları tek tek deneyip, ayağına uygun olanları çaldığı görüldü. Birden fazla ayakkabı hırsızlığı yaptığı tespit edilen ve görüntülerde eşkali tespit edilen hırsızı yakalamak için polis çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:46 Kaynak: İHA

Siverek, Şanlıurfa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yeni Zelanda'daki Cami Saldırısında 2 Türk'ün Yaralandığı Ortaya Çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Mitinginde Oylama Yaptı: İşte Demokrasi Bu Yeni Zelanda'daki Saldırıdan Yaralı Kurtulan Türk Vatandaşı Konuştu Üç İlde Girmedik Ev Bırakmamışlar! Maskeli Beşler Çetesine Polis Operasyonu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 23:54:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Namaz Kılan Cemaatin Ayakkabısını Böyle Çaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]