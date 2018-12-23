Son Dakika Haberleri: Namaz Kılan Vatandaşın Ayakkabısını Çaldı

Namaz Kılan Vatandaşın Ayakkabısını Çaldı

4 saat önce

Adana'da bir kişinin camide namaz kılarken yeni aldığı ayakkabısı çalındı.

Namaz Kılan Vatandaşın Ayakkabısını Çaldı, System.String[]
Adana'da bir kişinin camide namaz kılarken yeni aldığı ayakkabısı çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi, Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir vatandaş namaz kılmak için Zirai Donatım Camisi'ne geldi. Vatandaş yeni aldığı ayakkabısını çıkartıp dışarıda bırakarak namazını kılmak için içeri girdi. Bu arada camiye gelen başka bir kişi ise önce ayakkabıların olduğu bölümde terlik giyiyor gibi yapıp daha sonra ayakkabılıkta en yeni ayakkabıyı gözüne kestirerek aldı, daha sonra da giyerek gözden kayboldu. Bu anlar ise saniye saniye caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

Namazını kılan vatandaş ise yeni aldığı ayakkabısını bulamayınca hemen imama söyleyip güvenlik kamerasını izlediklerinde ayakkabısının çalındığını fark etti. Ayakkabısı çalınan vatandaş evine camiden giydiği terlik ile gitmek zorunda kaldı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:39 Kaynak: İHA

Adana, 3. Sayfa
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