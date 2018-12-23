Namaz Kılan Vatandaşın Ayakkabısını Çaldı... Güvenlik Kamerasından Kaçamadı
3 saat önce
Namaz kılan vatandaşın ayakkabısını çaldı.
Namaz kılan vatandaşın ayakkabısını çaldı... Güvenlik kamerasından kaçamadı Adana
'da bir kişinin, camide namaz kılan şahsın yeni aldığı ayakkabısını çalma anı saniye saniye görüntülendi
ADANA - Adana'da bir kişinin camide namaz kılarken yeni aldığı ayakkabısı çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir
ilçesi, Sinanpaşa
Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir vatandaş namaz kılmak için Zirai Donatım Camisine geldi. Vatandaş yeni aldığı ayakkabısını çıkartıp dışarı da bırakarak namazını kılmak için içeri girdi. Bu arada camiye gelen başka bir kişi ise önce ayakkabıların olduğu bölümde terlik giyiyor gibi yapıp daha sonra ayakkabılıkta en yeni ayakkabıyı gözüne kestirerek alıp daha sonrada giyerek gözden kayboldu. Bu anlar saniye saniye caminin güvenlik kamerasına yansıdı.
Namazını kılan vatandaş ise yeni aldığı ayakkabısını bulamayınca hemen imama söyleyip güvenlik kamerasını izlediklerinde ayakkabısının çalındığını fark etti. Ayakkabısı çalınan vatandaş evine camiden giydiği terlik ile gitmek zorunda kaldı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 11:00 Kaynak: İHA
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