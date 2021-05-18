Son dakika haber... Namaz kılan vatandaşın torunuyla imtihanı kamerada - Son Dakika

Namaz kılan vatandaşın torunuyla imtihanı kamerada
Namaz kılarken bile dedesinin sırtından inmiyor
Haylaz torun namaz kılan dedesine rahat vermedi
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da bir vatandaş, açık havada namaz kılarken sırtına çıkan 3-4 yaşlarındaki torunuyla yaşadığı büyük imtihanı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana geldi. Namazını eda eden vatandaş secdedeyken, 3-4 yaşlarındaki torunu bir anda dedesinin sırtına çıktı. Namaz boyunca dedesinin sırtında akrobatik hareketler yapan sevimli çocuğun halleri, civardaki vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.
Kaynak: İHA
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