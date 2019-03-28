Namaz Kılar Gibi Yaptı Ayakkabıyı Alıp Kaçtı, Güvenlik Kamerasından Kaçamadı
1 saat önce
Namaz kılar gibi yaptı ayakkabıyı alıp kaçtı, güvenlik kamerasından kaçamadıKAYSERİ - Kayseri'de namaz kılar gibi yapan ve ayakkabı çalan bir kişi, camideki güvenlik kameralarına yakalandı.
Namaz kılar gibi yaptı ayakkabıyı alıp kaçtı, güvenlik kamerasından kaçamadı
KAYSERİ - Kayseri
'de namaz kılar gibi yapan ve ayakkabı çalan bir kişi, camideki güvenlik kameralarına yakalandı.
Kayseri'de meydana gelen olayda, caminin girişinde namaz kılar gibi yapan bir kişi secdeye gittikten sonra oturdu ve ayakkabı çalmak için uygun zamanı kolladı. Sağa ve sola selam veren hırsız kimsenin olmadığı bir anda ayakkabılıklara yöneldi ve ayakkabı seçmeye başladı.
Gözüne kestirdiği bir ayakkabıyı alan hırsız kapıdan çıktıktan sonra ayakkabı ile birlikte hızlıca uzaklaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:15 Kaynak: İHA
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