Son Dakika Haberleri: Namaz Kılar Gibi Yaptı Ayakkabıyı Çalıp Kaçtı

Namaz Kılar Gibi Yaptı Ayakkabıyı Çalıp Kaçtı

2 saat önce

Kayseri'de namaz kılar gibi yaparak ayakkabıyı çalıp kaçan kişi, camideki güvenlik kameralarına yakalandı.

Namaz Kılar Gibi Yaptı Ayakkabıyı Çalıp Kaçtı, System.String[]
Kayseri'de namaz kılar gibi yaparak ayakkabıyı çalıp kaçan kişi, camideki güvenlik kameralarına yakalandı.

Kayseri'de meydana gelen olayda, caminin girişinde namaz kılar gibi yapan bir kişi secdeye gittikten sonra oturdu ve ayakkabı çalmak için uygun zamanı kolladı. Sağa ve sola selam veren hırsız kimsenin olmadığı bir anda ayakkabılıklara yöneldi ve ayakkabı seçmeye başladı. Gözüne kestirdiği bir ayakkabıyı alan hırsız kapıdan çıktıktan sonra ayakkabı ile birlikte hızlıca uzaklaştı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:53 Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa
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YORUMLAR (1)
  • dadaş: devlet sağolsun insanları bu hale getiren devlet naaapsın adam ayakkabı alacak parası yoksa alacak imkanı yoksa aç insanları tesbit edin ey devlet suriyelilere yadım edene kadar birazda kendi memleketin insanlarına yardım eli uzat Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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