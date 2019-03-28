Son Dakika Haberleri: Namaz Kılar Gibi Yaptı Ayakkabıyı Çalıp Kaçtı

Namaz Kılar Gibi Yaptı Ayakkabıyı Çalıp Kaçtı

14 dakika önce

Kayseri'de namaz kılar gibi yaparak ayakkabıyı çalıp kaçan kişi, camideki güvenlik kameralarına yakalandı.

Kayseri'de namaz kılar gibi yaparak ayakkabıyı çalıp kaçan kişi, camideki güvenlik kameralarına yakalandı. Kayseri'de meydana gelen olayda, caminin girişinde namaz kılar gibi yapan bir kişi secdeye gittikten sonra oturdu ve ayakkabı çalmak için uygun zamanı kolladı. Sağa ve sola selam veren hırsız kimsenin olmadığı bir anda ayakkabılıklara yöneldi ve ayakkabı seçmeye başladı. Gözüne kestirdiği bir ayakkabıyı alan hırsız kapıdan çıktıktan sonra ayakkabı ile birlikte hızlıca uzaklaştı.

(Alparslan Ötüken/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:21 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kemal Kılıçdaroğlu, Resmi Hesabından Paylaşıp "Fotomontaj" Dedi Son Dakika! Erdoğan'dan 1 Nisan Mesajı: GBT'leri Hazır, Adım Atacağız Merkez Bankası Rezervleri Son Bir Haftada 4,3 Milyar Dolar Arttı Hangi İller Saat Kaçta Oy Kullanacak?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 14:35:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Namaz Kılar Gibi Yaptı Ayakkabıyı Çalıp Kaçtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]