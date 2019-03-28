Namaz Kılar Gibi Yaptı Ayakkabıyı Çalıp Kaçtı

Kayseri'de namaz kılar gibi yaparak ayakkabıyı çalıp kaçan kişi, camideki güvenlik kameralarına yakalandı.

Kayseri'de namaz kılar gibi yaparak ayakkabıyı çalıp kaçan kişi, camideki güvenlik kameralarına yakalandı. Kayseri'de meydana gelen olayda, caminin girişinde namaz kılar gibi yapan bir kişi secdeye gittikten sonra oturdu ve ayakkabı çalmak için uygun zamanı kolladı. Sağa ve sola selam veren hırsız kimsenin olmadığı bir anda ayakkabılıklara yöneldi ve ayakkabı seçmeye başladı. Gözüne kestirdiği bir ayakkabıyı alan hırsız kapıdan çıktıktan sonra ayakkabı ile birlikte hızlıca uzaklaştı.



(Alparslan Ötüken/İHA)

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