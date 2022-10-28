Bursa'da bir çoban, namaz kıldığı sırada fenalaşarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da bir çoban, namaz kıldığı sırada fenalaşarak hayatını kaybetti

28.10.2022 08:58

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, merada küçükbaş hayvan sürüsünü otlatan çoban Seyithan Cayhan, namaz kıldığı sırada fenalaşarak yaşamını yitirdi.

Bursa'da bir merada küçükbaş hayvan sürüsünü otlatan çoban Seyithan Cayhan, namaz kıldığı sırada fenalaştı. Cayhan'ın hareketsiz yattığını gören torunu, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde, Seyithan Cayhan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Ceyhan'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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Ankara, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da bir çoban, namaz kıldığı sırada fenalaşarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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