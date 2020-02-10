Yaşlı adam namaz kılarken vefat etti - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Yaşlı adam namaz kılarken vefat etti - Son Dakika

Yaşlı adam namaz kılarken vefat etti

7 saat önce

Kocaeli Körfez'de yaşayan yaşlı adam, namaz kıldığı sırada hayatını kaybetti.

Yaşlı adam namaz kılarken vefat etti, System.String[]

Körfez ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde oturan 81 yaşındaki Şerafettin Bağcı, dün yatsı namazı kılmak için odasına gitti.

ODADAN ÇIKMADI

Şerafettin Bağcı'nın uzun süre odadan çıkmaması üzerine merak eden yakınları içeri girdi. Yakınları, seccadesini yere sererek namaz kılan Şerafettin Bağcı'yı hareketsiz halde görünce, sağlık ekiplerine haber verdi.

NAMAZ KILARKEN KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜ

Eve gelen sağlık ekibi, Bağcı'nın kalp krizi geçirerek öldüğünü belirledi. 7 çocuk babası olan Şerafettin Bağcı'nın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Manisa'ya gönderildi.

Yavuz Selim Mahallesi, Körfez, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:51 Kaynak: DHA
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