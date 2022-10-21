Camide namaz kılarken kalp krizi geçiren adam, son nefesini secdede verdi! O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika
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Camide namaz kılarken kalp krizi geçiren adam, son nefesini secdede verdi! O anlar kameralara yansıdı

21.10.2022 09:44

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan camide namaz kılarken kalp krizi geçiren Haydar Çoban adlı vatandaş, hayatını kaybetti. O anlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

10 Ekim günü Bornova ilçesi Altındağ semtinde ikindi namazı için ilçede bulunan camiye giden Haydar Çoban, namaz kıldığı sırada fenalaşarak yere düştü.

YERDE YATARKEN BULDULAR

Namaz kılmak için camiye giden vatandaşlar, Çoban'ı sırt üstü ve hareketsiz yatarken gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kalp krizi geçirdiği anlaşılan Haydar Çoban'ın hayatını kaybettiğini belirlendi.

SON ANLARI KAMERADA

Namaz kılan Haydar Çoban'ın fenalaştığı anlar camii içinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, namaz kılan Haydar Çoban'ın dua ederken fenalaşarak yere düştüğü görüldü.

Kaynak: İHA
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Kalp Krizi, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Camide namaz kılarken kalp krizi geçiren adam, son nefesini secdede verdi! O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Camide namaz kılarken kalp krizi geçiren adam, son nefesini secdede verdi! O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika
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