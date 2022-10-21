Namaz kılmak için camiye giden vatandaşlar, Çoban'ı sırt üstü ve hareketsiz yatarken gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kalp krizi geçirdiği anlaşılan Haydar Çoban'ın hayatını kaybettiğini belirlendi.

Kaynak: İHA

Kalp Krizi, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Camide namaz kılarken kalp krizi geçiren adam, son nefesini secdede verdi! O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika

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